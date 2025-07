Donald Trump vara un grande piano per fare degli Usa i padroni dell’intelligenza artificiale

Il dominio dell’intelligenza artificiale è ritenuto strategico per la competizione globale, e il maxi-piano annunciato dal presidente Usa Donald Trump nella giornata di giovedì segnala la volontà statunitense di consolidare la leadership nella ricerca di frontiera, nella gestione dei maxi-flussi di dati in movimento sulla scorta della sempre maggiore potenza computazionale, e di dettare la linea sul fronte dell’applicazione della nuova tecnologia in ogni campo. Civile e, ça va sans dire, militare. Il documento Winning the Race: America’s AI Action Plan, lungo 28 pagine e pubblicato sul sito della Casa Bianca, esplicita la strategia di The Donald e il suo stimolo agli apparati federali perché facciano della corsa all’intelligenza artificiale un obiettivo comune da vincere. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Donald Trump vara un grande piano per fare degli Usa i padroni dell’intelligenza artificiale

