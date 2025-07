Un bottino di ventuno medaglie conquistate ai campionati italiani. Si sono svolti a Rimini, nei giorni scorsi, i campionati Fidesm di Danza Sportiva; il centro danza Happy Dance di Casalgrande ha partecipato con ottimi risultati ottenuti nella disciplina delle Danze Caraibiche e danza Hip Hop. Tante le finali ballate e, appunto, ventuno medaglie tra le quali spiccano quelle di Alex Palumbo, con otto primi posti e un terzo nella disciplina di Hip Hop e Samuele Petrullo, con due primi posti nel duo con Alex Palumbo e due secondi posti in bachata e merengue shine: entrambi sono agonisti di classe AS e a ottobre voleranno in Spagna per i campionati mondiali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dominio nella danza sportiva. L’Happy Dance fa ventuno