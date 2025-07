Domiciliari all’autista del bus in gita | era al cellulare morta una maestra e feriti 30 bambini

Francesco Pagani è stato posto agli arresti domiciliari. È lui il conducente del pullman che il 19 maggio scorso, lungo la Pedemontana, ha travolto un camion in corsia provocando la morte della maestra Domenica Russo, 43 anni, e il ferimento di trenta bambini. L’autobus trasportava gli alunni di una scuola primaria di Cazzago Brabbia, in provincia di Varese: stavano rientrando da una gita al Museo del cavallo giocattolo di Grandate, nel Comasco. Secondo la procura di Como, l’uomo era distratto dal telefono cellulare al momento dell’impatto. Un’ipotesi che sarebbe confermata anche dalle telecamere di sicurezza dell’autostrada: un frame estratto dai video di sorveglianza dell’autostrada lo ritrae con il dispositivo in mano, a pochi istanti dallo scontro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Domiciliari all’autista del bus in gita: era al cellulare, morta una maestra e feriti 30 bambini

In questa notizia si parla di: domiciliari - maestra - bambini - autista

Maestra morta su un pullman carico di bambini nel Comasco, l'autista ai domiciliari - La Procura ha richiesto l'arresto perché sembra che al momento dell'incidente stesse utilizzando lo smartphone.

Ai domiciliari l’autista dello scuolabus che tamponò un tir sulla Pedemontana: nell’incidente morì una maestra - Francesco Pagano si trovava alla guida dello scuolabus con a bordo 27 bambini e due maestre che il 19 maggio scorso tamponò un tir sull'autostrada Pedemontana.

Incidente nel Comasco, maestra uccisa su pullman pieno di bambini: ai domiciliari l'autista, usava il cellulare alla guida - L’uomo si era avvalso della facoltà di non rispondere: stando alle indagini, l’autista stava utilizzando il cellulare poco prima dell’incidente

"Autista distratto dal cellulare alla guida del pullman": muore maestra, feriti 30 bambini. Arresti domiciliari per Francesco Pagano #pullman #incidente #Pedemontana #Napoli Vai su X

E' stato arrestato l'autista del pullman carico di bambini che il 19 maggio scorso tamponò un camion che lo precedeva lungo la Pedemontana, a Lomazzo (Como). Nell'incidente morì la maestra che si trovava a bordo del pullman assieme ai suoi alunni della s Vai su Facebook

Maestra morta su un pullman carico di bambini nel Comasco, l'autista ai domiciliari; Como, maestra morta sul pullman: arrestato l'autista; Maestra morta sul pullman, arrestato l’autista che tamponò il camion: guidava utilizzando lo smartphone, l’accusa della Procura di Como.

Incidente nel Comasco, maestra uccisa su pullman pieno di bambini: ai domiciliari l'autista, usava il cellulare alla guida - L’uomo si era avvalso della facoltà di non rispondere: stando alle indagini, l’autista stava utilizzando il cellulare poco prima dell’incidente ... Come scrive affaritaliani.it

Incidente pullman Pedemontana, maestra morta: arresti domiciliari per l’autista del bus - Arresti domiciliari per omicidio stradale per Francesco Pagano, il 60enne autista del pullman a bordo del quale viaggiavano in gita i bambini della scuola ... Riporta msn.com