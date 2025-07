Domenica Russo morta sul pullman della scuola l' autista arrestato | Francesco Pagano era alla guida con lo smartphone foto e video che lo hanno incastrato

La colpa dell'incidente mortale che lo scorso 19 maggio lungo l'autostrada Pedemontana a Lomazzo, nel Comasco, costò la vita a Domenica Russo, 43 anni, maestra elementare, sarebbe.

La gita finita in tragedia. Velocità , guasto o malore: sull’incidente costato la vita a Domenica Russo ogni ipotesi è aperta - Lomazzo (Como) – Il pullman arriva in velocità sulla corsia di destra della Pedemontana, arriva a ridosso del camion che lo precede, non rallenta e forse non frena, se non all’ultimissimo istante.

Una gita scolastica finisce in tragedia: morta la maestra Domenica Russo, choc per 30 bimbi - Sgomento e dolore a Cazzago Brabbia: feriti tre bambini. Un tragico incidente ha strappato la vita a una giovane maestra di scuola primaria nel pomeriggio di lunedì 19 maggio 2025.

Tragedia davanti agli alunni sulla Pedemontana: si schianta il pullman della gita, muore la maestra Domenica Russo - Lomazzo (Como) – Nella foto dei vigili del fuoco, i trenta bambini usciti miracolosamente illesi dal pullman, sono seduti a terra, uno accanto all’altro.

Nell’impatto, il 19 maggio scorso, ha perso la vita Domenica Russo, maestra di 43 anni, originaria di Napoli e residente a Sesto Calende, che era seduta accanto al conducente Vai su X

Sarebbe stato con il cellulare in mano mentre era al volante di un pullman con a bordo più di trenta bimbi. Quello stesso bus che si era poi schiantato contro un tir, causando la morte sul colpo di una maestra. Francesco Pagano, 60 anni di Somma Lombardo, Vai su Facebook

