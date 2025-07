Domenica Russo maestra morta sul pullman | arrestato l' autista Francesco Pagano Guidava usando il cellulare Incastrato da un video

La colpa dell'incidente mortale che lo scorso 19 maggio lungo l'autostrada Pedemontana a Lomazzo, nel Comasco, costò la vita a Domenica «Nika» Russo, 43 anni, maestra. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Domenica Russo, maestra morta sul pullman: arrestato l'autista Francesco Pagano. «Guidava usando il cellulare». Incastrato da un video

La gita finita in tragedia. Velocità , guasto o malore: sull’incidente costato la vita a Domenica Russo ogni ipotesi è aperta - Lomazzo (Como) – Il pullman arriva in velocità sulla corsia di destra della Pedemontana, arriva a ridosso del camion che lo precede, non rallenta e forse non frena, se non all’ultimissimo istante.

Una gita scolastica finisce in tragedia: morta la maestra Domenica Russo, choc per 30 bimbi - Sgomento e dolore a Cazzago Brabbia: feriti tre bambini. Un tragico incidente ha strappato la vita a una giovane maestra di scuola primaria nel pomeriggio di lunedì 19 maggio 2025.

Tragedia davanti agli alunni sulla Pedemontana: si schianta il pullman della gita, muore la maestra Domenica Russo - Lomazzo (Como) – Nella foto dei vigili del fuoco, i trenta bambini usciti miracolosamente illesi dal pullman, sono seduti a terra, uno accanto all’altro.

