Domenica 3 agosto Reggia di Caserta gratis | accesso con prenotazione aperti appartamenti e parco reale

Domenica 3 agosto la Reggia di Caserta aderisce all’iniziativa del ministero della Cultura che prevede l’accesso con biglietto gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali la prima domenica di ogni mese. Aperti gli Appartamenti reali e il Parco reale. Chiusi le Sale Vanvitelli e la Sala Amelio, il Teatro di Corte, la Gran Galleria, il Giardino Inglese e le Serre di Graefer. Per agevolare le procedure di ritiro dei biglietti e ridurre la fila in piazza Carlo di Borbone, una quota dei biglietti è destinata alla distribuzione online sulla piattaforma TicketOne, da lunedì 28 luglio, fino a esaurimento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: domenica - agosto - reggia - caserta

Luchè a Monfalcone domenica 24 agosto - Dopo il successo della scorsa estate torna a Monfalcone il Generation Young Festival. Star dell’edizione 2025 della rassegna sarà  Luchè, artista fresco di un memorabile concerto allo Stadio Diego Maradona di Napoli davanti a 40 mila persone nei giorni scorsi, pronto ora a riportare il rap in giro per l’Italia con il suo “Summer Tour”, che lo vedrà protagonista sui palchi dei principali festival estivi, fra cui quello monfalconese, nel concerto in programma domenica 24 agosto  alle 21.

Kings of Convenience al No Borders Music Festival. domenica 3 agosto - I  Kings of Convenience arrivano al No Borders Music Festival. Durante il terzo weekend della trentesima edizione, il Festival musicale ospita il duo norvegese che si esibirà  sull’Altopiano del Montasio a Sella Nevea domenica 03 agosto alle ore 14:00.

Serie A, Juventus-Parma domenica, 24 agosto - Il campionato del nuovo Parma di Carlos Cuesta comincia a Torino. Juventus Stadium, domenica 24 agosto alle 20:45.

L'INIZIATIVA - "Domenica al Museo", il 3 agosto alla Reggia di Caserta visitabili con biglietto gratuito gli Appartamenti reali e il Parco reale https://ift.tt/a68B5Mc Vai su X

Che sensazione si prova a vivere l’alba nel Parco reale? Alla Reggia di Caserta, il 10 e il 31 agosto, c'è un evento unico: "Alba alla Reggia". Il Parco aprirà alle prime luci del mattino: un invito a rallentare e ad ascoltare la natura che si risveglia tra le geometrie Vai su Facebook

Il 3 agosto è Domenica al Museo alla; Reggia di Caserta: anche ad agosto torna Domenica al Museo; Reggia di Caserta, il 3 agosto è Domenica al Museo.

Reggia di Caserta, “Domenica al Museo”: tornano gli ingressi gratuiti - Domenica 3 agosto la Reggia di Caserta aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso con biglietto gratuito nei musei e nei ... Segnala msn.com

Reggia di Caserta: anche ad agosto torna "Domenica al Museo" - Chiusi le Sale Vanvitelli e la Sala Amelio, il Teatro di Corte, la Gran Galleria, il Giardino Inglese ... msn.com scrive