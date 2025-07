Domani incontro fra Donald e Ursula Il nodo principale | dazi su auto e acciaio

Vertice durante il viaggio in Scozia del tycoon, che ha detto: «Le possibilitĂ di un accordo con l’Europa sono 50 e 50». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Domani incontro fra Donald e Ursula. Il nodo principale: dazi su auto e acciaio

Donald Trump e Abu Mazen: Incontro in Arabia Saudita per discutere di Gaza - Secondo la tv egiziana al Ghad, durante la sua visita in Arabia Saudita, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe incontrare il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen, martedì 13 maggio.

Donald Trump vede il leader siriano Al-Sharaa, incontro storico dopo 25 anni - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incontrato il presidente ad interim della Siria Ahmad al-Sharaa.

Juventus, incontro nello Studio Ovale con Donald Trump - La Juventus nello Studio Ovale: un incontro storico con Trump La Juventus ha vissuto un momento unico a Washington, ricevuta nello Studio Ovale da Donald Trump prima dell’esordio al Mondiale per Club.

Dazi, Usa e Ue pronti al confronto: in arrivo l’incontro tra von der Leyen e Trump - Usa, cresce la tensione in vista del vertice in Scozia per trovare un’intesa su tariffe condivise e scongiurare uno scontro commerciale. Scrive notizie.it

Trump in Scozia. Domani il vertice con von der Leyen - end prolungato che mescolerà golf e diplomazia, con colloqui con il primo ministro britannico Keir Starmer e la presidente della Commissione europea ... Segnala msn.com