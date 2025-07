domani il test con il casarano

In attesa dell’ufficializzazione e dell’arrivo da Lumezzane del difensore Alessandro Baldazzi, la Samb continua ad allenarsi al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli. Ogni giorno due doppie sedute ma si avvicina il test con il Casarano neo promosso in Serie C. Domani infatti alle ore 17.30 e a porte chiuse, Eusepi e compagni affronteranno la formazione pugliese al centro sportivo Orlando Marconi di Stella di Monsampolo a porte chiuse. Palladini cercherĂ di ricavare ulteriori indicazioni dal suo organico dopo quelle ricevute dal test di domenica scorsa con la squadra belga del Tubize Braine. Ci si attendono miglioramenti sotto ogni profilo, fisico e tecnico-tattico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

