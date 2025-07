Dolori debilitanti e rischio epidemia Scatta l' allerta Oms per il virus Chikungunya

L'estate del 2025 si annuncia complicata sul fronte delle malattie trasmesse da zanzare. Dopo l'allerta per il virus West Nile, è il virus Chikungunya a far scattare l'attenzione delle autoritĂ sanitarie internazionali. L'Organizzazione Mondiale della SanitĂ ha lanciato un avviso chiaro: il rischio di un'epidemia globale è concreto. Il virus ha giĂ colpito pesantemente l'isola francese de La RĂ©union, dove – secondo la responsabile dell'Oms Diana Rojas Alvarez – un terzo della popolazione è stato infettato nei primi mesi dell'anno. L'infezione si è poi estesa a Madagascar, Somalia, Kenya e India, ma preoccupa soprattutto la sua comparsa in Europa, dove si registrano i primi casi autoctoni, ovvero contratti localmente. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - “Dolori debilitanti e rischio epidemia”. Scatta l'allerta Oms per il virus Chikungunya

