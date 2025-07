Docenti tra doganieri e innovatori | perché la rigidità spegne l’ingegno e come ascolto e autorevolezza possono rivoluzionare davvero l’apprendimento in classe

Una cattedra non deve mai diventare una dogana. In troppe aule, regole rigide e poca apertura al dialogo bloccano la curiosità e la voglia di imparare degli studenti. Ma i dati parlano chiaro: ascolto e spiegazione delle regole non abbassano i risultati, li migliorano. Dove si ascolta, la scuola funziona meglio e i ragazzi crescono davvero. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it