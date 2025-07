Docente inclusione | il cambio nome non basta Lettera

Inviata da Fernando Nucifero - È in corso in questi giorni il dibattito sulla proposta di legge avviata alla camera da alcuni deputati della lega che mira a sostituire la denominazione “insegnante di sostegno” con “docente per l’inclusione” con l’intento di rimarcare il ruolo del docente specializzato nella disabilità come attore della didattica inclusiva rivolta all’intera classe. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

