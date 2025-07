Docente di sostegno addio? la Lega vuole il docente per l’inclusione ma Chiocca avverte | Si rischia frammentazione e deresponsabilizzazione dei colleghi l’inclusione è di tutti

Al centro della discussione parlamentare degli ultimi mesi si trova la proposta avanzata dalla Lega per modificare in modo sostanziale l'attuale figura del docente di sostegno. L'articolo Docente di sostegno addio? la Lega vuole il "docente per l'inclusione", ma Chiocca avverte: "Si rischia frammentazione e deresponsabilizzazione dei colleghi, l'inclusione è di tutti"

La storia di Veronica, docente di lingue, che da Modena va a Messina ogni settimana per specializzarsi sul sostegno: “Costi discriminatori”. INTERVISTA - Salta sul Flixbus a Carpi il giovedì sera, dopo una giornata di servizio in un istituto comprensivo della città emiliana, e arriva a Messina il giorno dopo.

Docente di sostegno: nuove competenze e abilitazione secondo l’Allegato A del decreto 75/2025 - L’Allegato A al decreto 75 del 24 aprile 2025 introduce aggiornamenti significativi sul profilo professionale del docente di sostegno, definendo in modo più dettagliato funzioni, responsabilità e percorsi formativi.

Conferma del docente di sostegno per il 2025/26: conviene accettare? Si viene esclusi dall’algoritmo? I dubbi dei nostri lettori - La diffusione agli USR del dm n. 32 del 26 febbraio 2025 e la nota del 7 maggio 2025 hanno fatto entrare nel vivo la procedura per la riconferma del docente supplente su posto di sostegno che, nell'anno scolastico 2024/25, ha avuto una supplenza al 31 agosto o 30 giugno 2025.

