Docente di ruolo | sì alle supplenze 2025 26 ma solo su posto intero no spezzoni

Un docente di ruolo può partecipare (a determinate condizioni) all'attribuzione delle supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2026. Ma ci sono delle accortezze da rispettare nella compilazione della domanda per le max 150 preferenze in scadenza il 30 luglio ore 14.00 L'articolo Docente di ruolo: sì alle supplenze 202526 ma solo su posto intero no spezzoni . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Decreto Scuola 2025: immissioni in ruolo anche per idonei concorsi (max 30% posti), lotta ai diplomifici, cambia importo della Carta docente, riforma Istituti Tecnici. TUTTE LE NOVITĂ€ - Approvato in Senato il Decreto Scuola n. 45/2025. Il testo passerĂ adesso al vaglio della Camera e dovrĂ essere approvato entro il prossimo 8 giugno.

Immissioni in ruolo personale docente 2025/26: elenchi posti disponibili elaborati dalla UIL Scuola RUA - Con la pubblicazione dei risultati delle domande di mobilità dei docenti di ruolo per l’anno scolastico 2025/26, si apre una nuova fase per il sistema scolastico italiano.

Docente di ruolo in esubero: il suo passaggio di ruolo non è garantito. Le fasi dei trasferimenti - Trasferimenti e passaggi di ruolo/cattedra sono movimenti distinti e separati che si effettuano su un determinato numero di posti assegnato rispettivamente agli uni e agli altri.

Supplenze docente ruolo: quando può accettarle assunto da GPS sostegno - Supplenze: il docente neoassunto in ruolo può accettarle, una volta superato l'anno di prova; l'assunto da GPS sostegno può invece accettarle dopo tre anni di servizio nella scuola di assunzione. Da orizzontescuola.it

Supplenze, conferma nel 2025/16 dei docenti di sostegno, anche non specializzati: una precedenza ma non un diritto certo. Come si procede - Supplenze: la novità dell'anno scolastico 2025/26 è rappresentata dalla possibilità di conferma del docente di sostegno sullo stesso ... orizzontescuola.it scrive