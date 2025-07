Dj Godzi una nuova perizia rivoluziona il caso | Costole rotte e fratture a entrambe le clavicole

C’è un nuovo tassello sulla morte di Dj Godzi, fermato dalla Guardia Civil nella propria abitazione a Ibiza e deceduto poco dopo. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, dall’esito degli ulteriori esami medico-legali compiuti, su richiesta della famiglia, sul cadavere di Michele Noschese sono state riscontrate sette costole ed entrambe le clavicole fratturate. Il referto è l’esito degli esami compiuti alla presenza del perito di parte, il medico legale Juan Luis Ponceda. Il padre: «Se i risultati sono confermati il quadro cambia». «Sto leggendo sulla stampa queste informazioni, di cui mi riservo di avere contezza», ha dichiarato all’ANSA Giuseppe Noschese, padre del Dj. 🔗 Leggi su Open.online

