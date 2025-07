Dj Godzi | fratture sul corpo giallo sulla morte di Michele Noschese a Ibiza

Sette costole rotte e due clavicole fratturate: questo il drammatico esito delle nuove analisi condotte sul corpo di Michele Noschese, il 35enne napoletano conosciuto nel mondo della musica come dj Godzi, trovato morto nella sua abitazione di Ibiza la mattina del 19 luglio. Un quadro clinico che si discosta nettamente da quanto emerso dalla prima . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Dj Godzi: fratture sul corpo, giallo sulla morte di Michele Noschese a Ibiza

