Distrutto dalla violenza del sospetto | è morto suicida Eric Freymond il banchiere accusato dall’erede di Hérmes del furto del secolo

Una battaglia legale durata un decennio, l'accusa di aver orchestrato "il furto del secolo" e un sospetto che lo ha logorato fino alla fine. Eric Freymond, 67 anni, banchiere ginevrino, collezionista d'arte e per quasi un quarto di secolo gestore patrimoniale dell'erede della maison Hermès, Nicolas Puech, ha messo fine alla sua vita mercoledì sera, gettandosi sotto un treno nei pressi del suo chalet di Saanen, in Svizzera. Il "furto del secolo" e una battaglia legale estenuante. Al centro della vicenda, una voragine finanziaria da capogiro: la presunta sparizione di 6 milioni di azioni Hermès, pari al 5,7% del capitale della societĂ del lusso, per un controvalore di circa 14 miliardi di euro.

