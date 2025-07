Distrutte tonnellate di aiuti per Gaza

7.02 Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno distrutto decine di migliaia di aiuti umanitari, tra cui ingenti quantitĂ di cibo destinato alla Striscia di Gaza, che si sono deteriorati dopo essere rimasti per settimane bloccati al valico di Kerem Shalom. E' quanto afferma la tv israeliana Kan, citando fonti militari. La quantitĂ di forniture distrutte è stimata in oltre mille camion. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

L'esercito israeliano ha distrutto mille camion di aiuti per Gaza scaduti o deteriorati - Dopo essere rimasti in attesa per molte settimane sul lato palestinese del valico di Kerem Shalom. Da ansa.it

