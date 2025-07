Una nuova convenzione con Ecofor Service dovuta al disagio ambientale che la discarica di Gello causa in particolare a Lavaiano. L’ha sottoscritta il Comune. Tutto scaturisce dal fatto – spiega una nota – che Ecofor ha ottenuto l’autorizzazione regionale (5 maggio 2025) per la costruzione di un nuovo lotto (lotto 5) di ampliamento del sito che accoglie rifiuti speciali non pericolosi. Il progetto che porta alla nuova convenzione non attiene "all’abbancamento di rifiuti, ma l’utilizzo di un’area per il deposito temporaneo di terre in Lavaiano". L’atto sostituisce gli accordi precedenti che prevedevano l’impegno dell’area dal 2021 al 2027: "Visto che il lotto 5 prolunga l’attivitĂ della discarica al 2036, il Comune ha trattato una revisione degli accordi precedenti a partire dall’anno in corso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Discarica e accordi: "Avremo più risorse"