Disabili e anziani | Fondi regionali saliti del 14%

L’Ufficio di Presidenza della Conferenza territoriale socio-sanitaria della Romagna si è riunito con i sindaci che hanno approvato la ripartizione, tra i vari Distretti Sanitari, delle risorse stanziate dalla Regione attraverso il Fondo regionale per la non autosufficienza. Un passaggio che consente di dare certezza alla programmazione in corso dei servizi socio-sanitari dedicati agli anziani e ai disabili. Per l’ Ausl Romagna il finanziamento assegnato è di 145.986 milioni di euro. "Dopo molti anni in cui l’assegnazione di queste risorse avveniva alla fine dell’anno di riferimento - sottolinea il presidente della Conferenza Enzo Lattuca - quest’anno la Regione le ha deliberate a metĂ anno, consentendo ai distretti sanitari di poter meglio pianificare la attivitĂ . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Disabili e anziani: "Fondi regionali saliti del 14%"

In questa notizia si parla di: disabili - anziani - fondi - regionali

