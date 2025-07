Dimenticare un ex? Più difficile che laurearsi | la scienza ci ha appena aperto gli occhi

La fine di una relazione importante lascia sempre il segno. Ma quanto tempo serve davvero al cervello per elaborare la perdita di una persona amata? Nonostante Charlotte in Sex and the City abbia fornito il suo calcolo, ovvero la metà del tempo che si è stati insieme, la ricerca scientifica ha finalmente una risposta precisa a questa domanda che accomuna milioni di persone. Secondo uno studio recente del 2025 condotto dai ricercatori Chong e Fraley dell’Università dell’Illinois, servono in media 4,2 anni per arrivare a metà strada nel processo di separazione da un ex partner. Per completare del tutto il distacco emotivo, invece, possono essere necessari fino a 8 anni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

