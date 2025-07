dilettanti fiesole e la linea verde il giovanile si rinforza

Il Fiesole punta forte sul settore giovanile e sulla scuola calcio. Rinforzato lo staff tecnico e il parco giocatori per ben figurare ed essere competitivi, sotto la regia del direttore generale Stefano Rossi. Il direttore sportivo del settore giovanile Niccolò Ferraro ha già costruito l’organigramma di tutte le squadre per la prossima stagione. Confermato alla guida del 2009 l’allenatore Andrea Bartoletti, dopo l’ottimo lavoro dello scorso anno, coadiuvato da Leonardo Berti. Il 2010 è in rampa di lancio, sotto la guida del tecnico Giorgio Iannaco, recente vincitore di un campionato con il 2008, ed è coadiuvato da Nicola Scatarzi e Nicola Baldi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

