diego della valle nominato cavaliere delle arti e delle lettere del governo francese

Roma, 26 luglio 2025 – Diego Della Valle è stato insignito a Parigi del titolo di Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres dal governo francese. All'imprenditore marchigiano, presidente del gruppo Tod's, è stato assegnata la prestigiosa onorificenza per il suo impegno "a sostegno dell'arte, della moda e del patrimonio culturale". Ma anche "per avere rappresentato il perfetto tramite tra Francia e Italia, avere perseguito con il suo lavoro il bello e la qualitĂ , per avere sempre sostenuto l'importanza del savoir faire", nonchĂ© per aver contribuito insieme al gruppo da lui fondato alla rinascita di maison storiche come Schiaparelli e Roger Vivier.

