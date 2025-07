diciassette bozzetti alla biennale di venezia

Il momento piĂą intimo dell’arte, quello in cui l’ispirazione prende corpo tra idee, dubbi e mani sporche di gesso, la cittĂ di Pietrasanta lo porterĂ in mostra alla prestigiosa “ Biennale di Venezia ” grazie alla partecipazione del Museo dei Bozzetti “Pierluigi Gherardi” all’esposizione “The Idea of Sculpture, from the hand to the robot”, in programma a Palazzo Bollani dal 30 agosto al 19 novembre. Promossa dall’associazione veneziana “Rosam”, che ha chiesto in prestito alla “Piccola Atene” i 17 bozzetti per la mostra e patrocinata dai Comuni di Venezia e Pietrasanta, oltre che dalla Regione Toscana, l’iniziativa metterĂ in relazione le idee primigenie dell’artista con le tecnologie di lavorazione piĂą moderne, attraverso l’inedito dialogo tra bozzetti e opere realizzate con il supporto della robotica nei laboratori di Carrara dalla scultrice cubana Helena Bacardi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

