Devasta un campo con l' auto poi colpisce una carabiniera in pieno volto | follia in paese

Domenica di follia nelle campagne di Montichiari: lo scorso 20 luglio un atto vandalico è degenerato in un'insensata aggressione ai danni delle forze dell’ordine.Tutto è iniziato con una segnalazione insolita: qualcuno ha notato un’auto che procedeva a folle velocitĂ in un campo coltivato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

