Deportate Donald in Scozia le proteste contro Trump

Aberdeen, 26 lug. (askanews) - Cartelli con scritte come "Deportate Donald" accompagnano centinaia di persone scese in piazza ad Aberdeen, in Scozia, per protestare contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel primo giorno della sua visita nel Paese, che ha trascorso giocando a golf nel suo resort, alla vigilia di una serie di incontri istituzionali fra cui quello con la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Deportate Donald", in Scozia le proteste contro Trump

In questa notizia si parla di: donald - deportate - scozia - trump

“Deportate Donald”, in Scozia le proteste contro Trump; Trump posta video shock dei 'mostri' venezuelani deportati.

“Deportate Donald”, in Scozia le proteste contro Trump - (askanews) – Cartelli con scritte come “Deportate Donald” accompagnano centinaia di persone scese in piazza ad Aberdeen, in Scozia, per protestare contro il presidente degli Stati Un ... Riporta askanews.it

Trump in Scozia: «L'Europa fermi i migranti o scomparirà». Oggi golf (e polemiche) in attesa di von der Leyen - Donald Trump è sbarcato in Scozia, e come da copione non ha perso tempo: poche ore dopo l’atterraggio all’aeroporto di Prestwick, nei pressi di Glasgow, il presidente ... Come scrive msn.com