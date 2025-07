Denunciato un minore In città per rubare | decisivo un taxista Due colpi in un mese

Era arrivato dal sud, in treno. Un minorenne, nato nel 2008, è finito però nei guai. Non solo per quanto fatto mercoledì, rubando in una casa in via Guidaccio da Imola, per cui è stato denunciato per ricettazione. Ma anche per un altro episodio risalente al 23 giugno, in via Andreini, esattamente un mese prima. E pure in questo caso, con modalità diversa, ovvero con il raggiro del finto avvocato, si era fatto consegnare dei monili d’oro, per un valore di 10mila euro. Quei preziosi che anche un mese dopo, sempre a Imola, erano finiti nel suo mirino. Ma questa volta la Polizia del commissariato di Imola, dopo una veloce operazione grazie alla segnalazione di un taxista, è riuscita a fermare e denunciare il malvivente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

