Denunciati i cinque attivisti alla Leonardo

Denunciati dalla Polizia per invasione di edifici, deturpamento e imbrattamento, accensioni ed esplosioni pericolose e violenza privata i cinque attivisti pro Palestina, quattro italiani ed un irlandese, che la mattina del 23 luglio hanno inscenato una manifestazione non autorizzata a sostegno della causa palestinese presso la sede della ditta Leonardo SpA di Sesto Calende. Secondo quanto ricostruito i manifestanti si sono introdotti all'interno dell'azienda, due di loro si sono arrampicati sul tetto dell'edificio ed hanno imbrattato con vernice rossa l'insegna della ditta, affiggendo striscioni e bandiere, altri due si sono incatenati al cancello d'ingresso impendendo l'accesso all'azienda, mentre un terzo brandiva un fumogeno acceso.

Stradella, rissa tra giovani: quattro denunciati e bar chiuso per cinque giorni - Stradella (Pavia), 6 maggio 2025 - Quattro denunciati e bar chiuso per cinque giorni. Sono le conseguenze della rissa che era avvenuta poco prima dell'una di domenica 23 marzo a Stradella, iniziata nel locale e terminata all'esterno, tra viale Cesare Battisti e piazzale Trieste, con un ragazzo di 19 anni, di nazionalitĂ albanese, residente a MontĂą Beccaria, finito in ospedale, con conseguenze per fortuna non particolarmente gravi.

Stretta dei carabinieri sulla sicurezza nei cantieri edili, sospese cinque ditte e denunciati otto datori di lavoro - Stretta sulla sicurezza nei cantieri edili da parte dei Carabinieri del Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Forlì-Cesena, con la collaborazione dei militari del Comando provinciale dei Carabinieri.

Piombino, commercianti e commissario di polizia aggrediti durante l'International Street Food: cinque denunciati - "Una vera e propria aggressione". Così il commissariato di Piombino definisce quanto avvenuto durante l'International street food quando un gruppetto di giovani si è scagliato contro tre commercianti poiché si sarebbero rifiutati di continuare a servire cibo e bevande oltre l'orario di chiusura.

