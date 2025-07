Denuncia shock dal carcere di Teramo | detenute aggrediscono un medico e le spengono la sigaretta sul volto

Violenza shock nel carcere di Teramo dove due detenute avrebbero un medico e spegnendole una sigaretta sul volto. A denunciarlo è il Sappe -  Sindacato autonomo polizia penitenziaria tramite il segretario provinciale Giuseppe Pallini."Stamattina, verso le ore 10.40, la dottoressa medico di.

GIORNATA CHOC DI VIOLENZA IN CARCERE AL CASTROGNO: DETENUTE AGGREDISCONO MEDICO DI GUARDIA E LE SPENGONO SIGARETTA SUL VOLTO - Giornata choc, l'ennesima, di sangue e violenza nel carcere di TERAMO, da tempo al centro delle cronache per le continue aggressioni al personale di Polizia Penitenziaria che vi presta servizio.

