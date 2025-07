Denuncia rapina di gioielli Carabinieri scoprono che era tutto inventato

Tempo di lettura: < 1 minuto Giovedì scorso aveva chiesto aiuto ai carabinieri della stazione di Pianura per aver subìto una rapina da parte di quattro malviventi armati di pistola che gli avevano sottratto la borsa con all’interno 5 chili d’oro. Oggi l’uomo ha confessato, era tutto inventato. Le indagini dei carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli non si erano mai fermate e il cerchio si stava stringendo sempre di più attorno al 34enne rappresentante di gioielli. L’uomo aveva contratto un debito di 500mila euro con un imprenditore e verosimilmente avrebbe piazzato quell’oro proprio per pagare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Denuncia rapina di gioielli, Carabinieri scoprono che era tutto inventato

