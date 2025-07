Denuncia rapina di 5 kg d' oro poi dopo qualche giorno confessa | aveva inventato tutto

Lo scorso giovedì aveva chiesto aiuto ai carabinieri della stazione di Pianura per aver subìto una rapina da parte di 4 malviventi armati di pistola che gli avevano sottratto la borsa con all’interno 5 chili d’oro. Oggi l’uomo ha confessato, era tutto inventato.Le indagini dei carabinieri della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Napoli, rapina a rappresentante di gioielli a Pianura: era tutto inventato, aveva contratto un debito da 500mila euro - Le indagini dei carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli non si erano mai fermate e il cerchio si stava stringendo sempre di più attorno al ... Riporta msn.com

"Mi hanno rapinato". Ma era tutto inventato, denunciato un gioielliere - Il 34enne, che ha contratto un debito con un imprenditore, ha confessato ai carabinieri di aver simulato il reato ... Secondo rainews.it