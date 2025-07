Dentro gli ospedali di Torino si rischia la vita | Ci vogliono morti cosa subiscono ogni giorno medici e infermieri tra turni infiniti minacce e aggressioni

Nel reparto psichiatrico del Maria Vittoria, un’infermiera si barrica nello spogliatoio per evitare l’ennesima aggressione. Al pronto soccorso del San Luigi, un medico riceve un pugno in faccia perchĂ© aveva chiesto a un paziente di attendere il proprio turno. Al San Giovanni Bosco, una guardia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Classifica 21 migliori ospedali italiani, doppia eccellenza per il Piemonte: a Torino viene premiato il Mauriziano - C'è anche un'eccellenza torinese nella classifica dei "21 migliori ospedali italiani". Un lungo elenco di strutture, sia pubbliche che convenzionate con il sistema sanitario nazionale, che traccia una più generale mappa della sanità , evidenziando uno sbilanciamento geografico con ripercussioni.

Mito per la CittĂ : Torino si anima con 100 eventi musicali diffusi tra ospedali, carceri e periferie - Â La musica dal vivo torna a invadere Torino con la diciassettesima edizione di "MITO per la cittĂ ", la rassegna che dal 10 al 23 settembre trasformerĂ il tessuto urbano in un palcoscenico diffuso, con 103 occasioni per incontrare l'arte dei suoni.

La Stanza dell’Ascolto dell’Ospedale Sant’Anna di Torino, aperta nel settembre del 2024 e gestita dall’associazione anti-abortista “Movimento per la vita”, deve chiudere. Lo ha stabilito il TAR del Piemonte, definendo illegittima la convenzione che aveva portat Vai su Facebook

Torino, nell’ospedale tornano gli anti 194 - Diritti (Italia) La regione Piemonte insiste con la Stanza d’ascolto affidata alle associazioni antiabortiste (con volontari di associazioni federate al Movimento per la vita, che ha nello statuto il ... Riporta ilmanifesto.it

