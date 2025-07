La storia di Dennis González è di quelle che potremmo un giorno vedere sul grande schermo, magari diretta da un maestro come Pedro Almodóvar o da un regista come Eloy de la Iglesia. Entrambi, infatti, esplorano la resilienza umana attraverso personaggi che affrontano sfide personali e sociali. Dennis González è un uomo che eccelle in uno sport tradizionalmente femminile, il nuoto artistico (ex sincronizzato), e che ha affrontato bullismo e commenti omofobi online. La sua determinazione a persistere e a ispirare altri a «seguire il proprio cuore»è esplosa a Singapore, nella finale mondiale a squadre, in quella che molti hanno definito una vera genialata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dennis González l’uomo (spagnolo) che ha battuto bullismo e omofobia e ha rivoluzionato il nuoto artistico