Lo sprofondo Rosso continua anche nel primo giorno con la nuova sospensione posteriore. Lewis Hamilton, che finora era sempre andato a podio nelle gare sprint (primo in Cina, terzo a Miami), non riesce neppure a superare il Q1 nelle qualifiche della prima gara. Subito fuori con un testa coda all’ultima curva. «Mi sono girato, si è bloccato il retrotreno, credo sia la prima volta che mi capita». Parole come pietre. Come quelle pronunciate il giorno prima. Lewis non trova il feeling con questa SF-25 e il suo commento sulla nuova sospensione è una smorfia che dice tutto, anche se prima dell’errore il suo giro non era poi così male e lo avrebbe portato sicuramente in Q2. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Delusioni Lewis e Kimi, si difende Leclerc. Vasseur: "Strada giusta"