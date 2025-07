Bologna, 26 luglio 2025 – Il genetista Pasquale Linarello, già consulente della difesa di Alberto Stasi, lavorerà al delitto di via Zanolini. Il professionista, che nel 2017 per primo isolò il Dna di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi, è stato incaricato dalla pm Manuela Cavallo per gli accertamenti sul sangue nell’appartamento dove, la mattina del 27 maggio, è stato ritrovato cadavere Giuseppe Marra. Per la morte del cinquantanovenne è indagata per omicidio la moglie dell’uomo, Lorenza Scarpante, detenuta alla Dozza. Linarello sarà incaricato di analizzare il tantissimo sangue ritrovato sulla scena, per capire se oltre a quello della vittima e a eventuali tracce biologiche della moglie, ci siano anche elementi riferibili a terze persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Delitto di via Zanolini, c’è il genetista di Garlasco