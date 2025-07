Delitto di Garlasco chi è Ignoto 3? Gli inquirenti cercano tra gli ex compagni di classe di Andrea Sempio e Marco Poggi

Pavia, 26 luglio 2025 – Che è Ignoto 3? Gli inquirenti starebbero cercando indizi utili per risalire all’identità tra gli ex compagni di Andrea Sempio, che frequentò l’Ipsia a Sannazzaro De Burgondi. Tra loro anche Marco Poggi, fratello di Chiara uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. Per quell’omicidio l’ex fidanzato Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. La ha svelato la redazione di Quarto Grado, nella puntata andata in onda ieri sera, venerdì 25 luglio 2025, su Retequattro, durante la quale è stata mostra anche la foto di classe relativa all’anno scolastico 2005-06 all’Istituto professionale per l'industria e artigianato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

