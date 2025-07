Decapitata la statua di Sant’Antonio nella chiesa delle nozze delle sorelle di Napoleone

Decapitata la statua di Sant’Antonio, vetri rotti, infissi danneggiati: vandali all’assalto della chiesetta di Mombello che ospitò le nozze delle sorelle di Napoleone a Limbiate. La storica chiesetta di Sant’Antonio, situata nel complesso di Villa Pusterla a Mombello, è stata presa di mira da ignoti che, nella notte, hanno distrutto tutto ciò che potevano. A . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

LIMBIATE – Grave episodio vandalico ai danni della chiesetta di Villa Pusterla a Mombello, luogo storico noto anche per aver ospitato le sorelle di ...

