2025-07-25 23:58:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Solo due giorni fa Roma ha presentato il suo nuovo attaccante, Evan Ferguson. L’irlandese arriva Ceduto da Brighton E non ci è voluto del tempo per rilasciare il suo account di punteggio. Il Ram ha firmato la sua tripletta in soli 24 minuti e ha finito per seguire un altro goal e un’assistenza prima di essere sostituito in 66 ‘. Un debutto per la storia con il lupo. Evan Ferguson è il primo irlandese a giocare per Roma Appena Otto minuti dopo il segnale acustico iniziale L’attaccante ha aggiunto il suo primo gol dopo un angolo. Ha aperto il punteggio della testa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Debutto storico di Evan Ferguson a Roma … con una tripletta in 24 minuti!