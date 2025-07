Debutto della Salernitana in coppa Italia | si comincia il 17 agosto a porte chiuse

La nuova stagione della Salernitana comincia a porte chiuse. La prima gara ufficiale, il derby di coppa Italia contro il Sorrento, in programma il 17 agosto, coincide infatti con la prima gara senza pubblico sugli spalti, dopo la sanzione del giudice sportivo (c'entrano gli incidenti che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

E' la settimana dei gironi di Lega Pro e coppa Italia: la Salernitana conoscerà il proprio cammino - Mancano poche ore ai primi  atti ufficiali della nuova stagione. Il 25 luglio, sarà ufficializzato il raggruppamento che ospiterà la Salernitana in campionato.

