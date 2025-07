De Winter Juve l’ex bianconero può cambiare squadra in estate | il belga ha trovato l’accordo con quella big di Serie A! Ultime

De Winter Juve, l’ex bianconero può cambiare squadra in estate: il belga ha trovato l’accordo con quella big di Serie A! Le ultime sul difensore. Il futuro di Koni De Winter  sembra essere sempre più lontano dalla Genoa, con il difensore belga che sarebbe sempre più vicino a vestire la maglia dell’ Inter. De Winter, cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ha trascorso la stagione 20242025 in Liguria, dove ha avuto modo di mettere in evidenza le sue doti difensive, attirando l’interesse di numerosi club, tra cui proprio l’Inter. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il difensore avrebbe già trovato un’intesa di massima con il club nerazzurro, ma l’ostacolo principale riguarda l’accordo con il Genoa, che detiene ancora il suo cartellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - De Winter Juve, l’ex bianconero può cambiare squadra in estate: il belga ha trovato l’accordo con quella big di Serie A! Ultime

In questa notizia si parla di: belga - winter - juve - bianconero

De Winter Inter, il difensore belga torna di moda: si pensa di inserire nella trattativa Valentin Carboni - di Redazione De Winter Inter, in casa nerazzurra torna di moda il nome del difensore centrale del Genoa.

De Winter Inter, avanza il nome del belga per la difesa: operazione più semplice rispetto a Leoni, le cifre - di Redazione De Winter Inter, le ultime sul futuro del difensore belga di proprietà del Genoa e nel mirino dei nerazzurri.

De Winter Inter, il belga l’indiziato numero uno a lasciare il Genoa: servirà però la giusta offerta! - di Redazione De Winter Inter, il belga l’indiziato numero uno a lasciare il Genoa: servirà però la giusta offerta! Il punto sui piani dei rossoblù.

Cessioni Juve: Costa, doppia frenata! Weah in discesa e novità dal Genoa Il punto sui giocatori in uscita dei bianconeri: dalle novità sul portoghese che si allontana dallo Sporting alla situazione Mbangula C’è parecchio fermento intorno ai cosiddetti esuberi bi Vai su Facebook

Juventus valuta il ritorno di De Winter: occasione da 15 milioni; Mercato Juventus, non solo Luis Henrique: altri tre obiettivi contesi all'Inter; Torna alla Juve per 15 milioni, assurdo: c’è il primo regalo per Tudor.

Mbangula-Juventus, è davvero finita: il belga atteso in Germania, tutti i dettagli della cessione al Werder Brema - C'è chi torna per rimanere come Francisco Conceicao e chi invece a Torino non metterà più piede, almeno dal punto di vista professionale,. Segnala ilbianconero.com

Inter, affondo per l'ex Juventus De Winter: accordo con il giocatore, ora si tratta col Genoa - Il difensore centrale belga classe 2002 si appresta a salutare il Genoa: secondo quanto riportato dal ... tuttojuve.com scrive