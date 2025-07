De Piscopo canta Daniele | Ho tanti ricordi con lui I miei colori? Blu e rosso

MAGLIANO IN TOSCANA Al Cassero di Magliano arriva l’inconfondibile sound di Tullio De Piscopo, sabato (26 luglio) alle 21.30, per un grande concerto, pensato come un omaggio a Pino Daniele, nel decennale della sua scomparsa. Tante le collaborazioni per Tullio De Piscopo, con artisti come Quincy Jones, John Lewis e il Modern Jazz Quartet, Gerry Mulligan, Richie Havens, Chet Baker, Don Costa. E in Italia Mina, Fabrizio De André, Franco Battiato, Severino Gazzelloni. E poi nel jazz Enrico Intra, Franco Cerri, il quintetto di Basso-Valdambrini, Renato Sellani, Luciano Milanese, Dino Piana, Kay Winding. 🔗 Leggi su Lanazione.it

