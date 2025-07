2025-07-26 09:07:00 Giorni caldissimi in redazione! Il vincitore della Coppa del Mondo Rodrigo de Paul ha definito l’Inter Miami “Incredible” dopo essersi unito al club con un accordo di prestito dell’Atletico Madrid che richiederà Sergio Busquets, Jordi Alba o Lionel Messi per partire a gennaio. Il centrocampista de Paul dovrebbe unirsi a Miami permanentemente come giocatore designato (DP) – il cui stipendio completo non conta contro il limite di stipendio complessivo della squadra – prima dell’inizio della prossima stagione, il che significa che uno dei loro tre DP esistenti dovrà far strada. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - De Paul, Messi si riunì a Miami come “leader” di Beckham