"Le elezioni regionali in vista nei prossimi mesi stanno diventando il festival della politica politicante, della doppiezza e dell' ipocrisia ". E' sempre il Pd, quello che sulla carta √® (era?) il suo partito, il bersaglio preferito di Vincenzo De Luca.¬† Nel corso della consueta¬†diretta Facebook di venerd√¨ il governatore uscente della Campania che in teoria dovrebbe farsi da parte lasciando spazio al candidato grillino Roberto Fico (ma "per me non √® chiuso niente", ha frenato) √® intervenuto a gamba tesa sulla questione inchieste che da Milano a Pesaro sta imbarazzando i democratici.¬†"Nelle Marche c'√® un episodio che riguarda il candidato del Pd Matteo ¬† Ricci, raggiunto da un avviso di garanzia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - De Luca affonda il Pd, esplode il caso Decaro: "Piccolo problema, niente da dire?"