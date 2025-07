Dazi vicina l' intesa Ue-Usa

È a un passo l'intesa sui dazi tra Europa e Stati Uniti. La scadenza della tregua è il 1° agosto. Donald Trump vedrà Ursula von der Leyen domenica: "È una donna molto rispettata, l'accordo con l'Ue sarà il più grande di tutti", dice il presidente Usa prima di partire per la sua visita privata di cinque giorni in un resort in Scozia. Dopo una buona telefonata con Trump, abbiamo concordato di vederci per discutere delle relazioni commerciali transatlantiche e di come mantenerle forti", ha scritto sui social la presidente della Commissione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

