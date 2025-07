Dazi Trump | 50% di possibilità di raggiungere un accordo con l' Ue – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 25 luglio 2025 “Mi auguro un ottimo affare con l'Ue, c'è una probabilitĂ del 50% forse meno, ma comunque una probabilitĂ del 50% di raggiungere un accordo con l'Europa.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: trump - raggiungere - accordo - dazi

Trump a Ryad: Voglio raggiungere accordo con Iran, ma smetta di sponsorizzare terrorismo - (Agenzia Vista) Ryad, 14 maggio 2025 "Voglio raggiungere un accordo con l'Iran, voglio fare qualcosa se è possibile, ma affinché ciò accada, deve smettere di sponsorizzare il terrorismo, porre fine alle sue sanguinose guerre per procura e cessare in modo permanente e verificabile la sua ricerca di armi nucleari.

Trump al Business Forum a Riad: “Possiamo raggiungere la pace in Medio Oriente” - «Dopo tanti decenni di conflitto, finalmente è alla nostra portata raggiungere quel futuro che le generazioni prima di noi potevano solo sognare: una terra di pace, sicurezza, armonia, opportunità , innovazione e successi proprio qui in Medio Oriente».

Trump, Turchia all’orizzonte: “Spero di poter raggiungere Zelensky e Putin” - Donald Trump al centro dal mondo, o meglio, il centro del mondo come gli piace essere considerato. Tra conflitto indo-pakistano, accordi con la Cina, viaggi in Medio Oriente, incontri con la Russia sull’Ucraina in Turchia e affondi all’Unione europea, il tycoon gira come una trottola per rimediare ad ogni “danno” compiuto da alleati e non.

Dazi Usa-Ue, Trump: "C'è il 50% di possibilità di raggiungere un accordo" https://msn.com/it-it/notizie/mondo/dazi-usa-ue-trump-c-%C3%A8-il-50-di-possibilit%C3%A0-di-raggiungere-un-accordo/ar-AA1Ji7RV?ocid=spr_trending&businessvertical=News… Vai su X

Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/trump-l-ue-potremmo-raggiungere-accordo-AHyTzOlB Vai su Facebook

Trump, forse niente accordo con il Canada sui dazi; Trump, forse niente accordo con il Canada sui dazi; Trump, forse niente accordo con il Canada sui dazi.

Dazi Usa-Ue, Trump: "C'è il 50% di possibilità di raggiungere un accordo" - Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, parlando ai giornalisti alla Casa Bianca, poco prima della sua ... Secondo msn.com

Dazi, Trump: "50% di possibilità di raggiungere un accordo con l'Ue" - (Agenzia Vista) Washington, 25 luglio 2025 “Mi auguro un ottimo affare con l'Ue, c'è una probabilità del 50% forse meno, ma comunque una probabilità del 50% di raggiungere un accordo con l'Europa. Segnala la7.it