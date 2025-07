Dazi l' Ue frena sulla web tax per l' intesa con gli Usa | Trump in Scozia domenica vedrà von der Leyen

L'intesa tra Washington e Bruxelles sulle tariffe doganali sembra più vicina. Intanto è stato concluso un accordo con la Gran Bretagna.

Usa, intesa con la Cina sui dazi. Ma è guerra sui farmaci con l'Ue: "Più cattiva di Pechino" | La stagione delle turbo-tariffe è già finita? - Inflazione Usa e Pil dell'Eurozona saranno gli eventi principali della settimana sui mercati occidentali, atteso per martedì l’indice dei prezzi Usa

Dazi, Usa e Gran Bretagna firmano la grande intesa. Trump: sono entusiasta, Starmer: giornata storica - Si comincia con Londra. Sui dazi Usa e Regno Unito hanno raggiunto un accordo che Donald Trump definisce “di svolta.

Dazi, Trump annuncia l’intesa commerciale con la Gran Bretagna: «Una svolta. Ora accordo con l’Europa» - Siglato un accordo commerciale tra Stati Uniti e Gran Bretagna. Ad annunciarlo è il presidente statunitense, Donald Trump, parlando nello Studio Ovale.

Dopo settimane di trattative, i 27 Paesi dell'Ue hanno raggiunto un'intesa sul diciottesimo pacchetto di sanzioni contro Mosca: un nuovo giro di vite che tocca energia, finanza e tecnologia, e introduce per la prima volta un tetto mobile al prezzo del petrolio russ

