dazi la ue pronta a fare nuove concessioni in scozia attesa per le risposte di trump

Verso il congelamento della web tax. Oggi l'incontro tra il presidente Usa e von der Leyen. L'insofferenza di Parigi e Berlino, che chiedono di non capitolare di fronte a Washington.

Apple pronta ad aumentare i prezzi degli iPhone: la strategia per mascherare l'impatto dei dazi cinesi - Apple prevede aumenti di prezzo per i nuovi iPhone, evitando riferimenti ai dazi USA-Cina ancora al 20% sugli smartphone.

L’Europa già pronta alla resa nella guerra dei dazi tariffe al 10% e acquisti per miliardi dagli Usa - Le trattative tra Unione europea e Stati Uniti entrano nella fase decisiva con il 9 luglio ormai alle porte.

Prezzo Barbie in aumento a causa dei dazi di Trump, Mattel pronta a ridurre import dalla Cina agli Usa (attualmente del 20%) e a favorire produzione in India - Il presidente Usa Donald Trump ha affermato che "una bambina non ha bisogno di 37 bambole" Meno Barbie e prezzi in aumento per le bambine americane a causa dell'effetto dei dazi contro la Cina imposti dal presidente Usa Donald Trump, che hanno costretto Mattel, il colosso statunitense di gioc

Dazi, l'Europa è pronta a fare nuove concessioni per convincere Trump; Dazi, la linea morbida dell’Ue sulle tariffe per incassare il sostegno degli Usa a Kiev; Accordo purchessia. La linea sui dazi si decide a Berlino.

Dazi, l’Europa è pronta a fare nuove concessioni per convincere Trump - L’insofferenza di Parigi e Berlino, che chiedono di non capitolare di fronte a Washington ... Riporta msn.com

Accordo purchessia. La linea sui dazi si decide a Berlino - Trump non è disposto a concedere nulla, e Von der Leyen si prepara al faccia a faccia con il pressing di Merz: chiudere l'accordo, anche al prezzo ... Da huffingtonpost.it