Dazi la linea morbida Ue in cambio del sostegno a Kiev

Von der Leyen pronta a fare concessioni sull’export puntando a non incrinare l’alleanza con Trump sulla sicurezza. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Dazi, la linea morbida Ue in cambio del sostegno a Kiev

In questa notizia si parla di: dazi - linea - morbida - cambio

Merz vuole già dettare la linea in Ue: priorità a spesa per la Difesa, dazi e migrazione. “No al debito comune” - Priorità a Difesa, salvaguardia del commercio e delle industrie europee e lotta all’ immigrazione. Poi una nuova spinta diplomatica, con l’auspicio di una tregua “a breve” in Ucraina e la chiamata al premier israeliano Netanyahu.

"Segue la linea Meloni". Dazi, Nevi smaschera Merz - Il confronto sui dazi è ancora nel vivo. Politici e commentatori si confrontano su quali siano le strategie migliori per giungere a una soluzione definitiva che possa soddisfare le esigenze di tutti e, soprattutto, non provocare danni agli scambi commerciali.

La strategia della Cina sui dazi di Trump tra linea dura, Mao e prove di forza - «Nel mezzo del caos, è una buona idea rileggere Sulla guerra prolungata per apprezzare il pensiero dialettico secondo cui pericolo e opportunità sorgono insieme e coesistono, nonché la visione strategica del perché la Cina avrà la vittoria finale».

La Germania si avvicina alla Francia nella linea dura contro gli Usa; Cambio e dazi, mix amaro per la Ue; Meloni strappa a Trump la promessa di incontro con l’Europa. Ma sui dazi nessuna novità .

Accordo purchessia. La linea sui dazi si decide a Berlino - Trump non è disposto a concedere nulla, e Von der Leyen si prepara al faccia a faccia con il pressing di Merz: chiudere l'accordo, anche al prezzo ... Segnala huffingtonpost.it

Dazi, Trump-von der Leyen: oggi l'incontro in Scozia LaPresse - A partire dal 7 agosto, salvo un accordo lampo con gli Stati Uniti entro il primo del mese, l’Unione Europea attiv ... informazione.it scrive