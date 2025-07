Dazi intesa Ue-Usa vicina | von der Leyen incontrerà Trump domenica in Scozia

Un’intesa sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti sembra ormai a un passo. Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che ha confermato un incontro con Donald Trump domenica in Scozia, dove il leader della Casa Bianca è giunto per una visita privata di cinque giorni nel suo resort di lusso. “Dopo una buona telefonata con Trump, abbiamo concordato di vederci per discutere delle relazioni commerciali transatlantiche e di come mantenerle forti”, ha scritto von der Leyen su X. La scadenza per evitare una guerra commerciale tra le due sponde dell’Atlantico è fissata al 1° agosto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Dazi, intesa Ue-Usa vicina: von der Leyen incontrerà Trump domenica in Scozia

In questa notizia si parla di: leyen - trump - dazi - intesa

Dazi, Casa Bianca: "Il 10% rimane per tutti i Paesi" | Von der Leyen: "Andrò da Trump solo per giungere a un accordo" - Il presidente americano ha aperto alla possibilità di aumentare le tasse per gli americani più ricchi

Macron e von der Leyen sfidano Trump sulla ricerca. Il summit a Parigi - Parigi. Gli applausi più convinti delle circa ottocento persone presenti oggi al Grande anfiteatro della Sorbona nel quadro di “Choose Europe for Science”, il summit.

Trump: 'Von der Leyen è fantastica, la vedrò sicuramente' - "Ursula von der Leyen è fantastica, la vedrò sicuramente". Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale senza precisare dove e quando.

Dazi, intesa più vicina: domenica incontro decisivo tra Trump e von der Leyen https://repubblica.it/economia/2025/07/26/news/dazi_incontro_von_der_leyen_trump-424753287/… Vai su X

Trump arrivando in Scozia: "L'accordo sui dazi con l'Ue sarà quello più grande di tutti". Bruxelles: "Domenica si valuteranno le chance per un'intesa equilibrata. Sono in corso intensi negoziati" #ANSA Vai su Facebook

Dazi, verso intesa Usa-Ue: Trump incontra Von der Leyen nel week-end; Usa-Ue, sul tavolo l'intesa su una tariffa al 15%. Trump: Possibilità al 50%; Von der Leyen vede Trump, l'intesa sui dazi è a un passo.

Dazi, Von der Leyen vedrà Trump domani Verso l’intesa al 15%, ma il tycoon non molla - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Dazi, Von der Leyen vedrà Trump domani Verso l’intesa al 15%, ma il tycoon non molla" pubblicato il 26 Luglio 2025 a firma di PDR ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Dazi, Trump: 50% possibilità di accordo commerciale Usa-Ue. Domenica vede von der Leyen - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dazi, Trump: 50% possibilità di accordo commerciale Usa- Segnala tg24.sky.it