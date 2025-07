Dazi guerre ed Epstein | Trump brandisce il martello

Trump contro il mondo: dai dazi alla Fed, alle guerre. Anche Macron e Netanyahyu nel mirino

Il trasporto in mare: “Il potenziale è altissimo, nonostante guerre e dazi” - Roma, 18 luglio 2025 – Guido Grimaldi, presidente di Alis, Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, dal suo punto di osservazione privilegiato, che riflessi stanno avendo sul settore marittimo le attuali crisi geopolitiche in atto? “Le crisi geopolitiche internazionali degli ultimi tempi, in particolare in Medio Oriente e nel Mar Rosso, stanno mettendo sotto pressione l’intero sistema logistico e marittimo globale.

Dazi, Xi: “No vincitori in guerre commerciali, bullismo porta ad autoisolamento” - (Adnkronos) – "Non ci sono vincitori nelle guerre commerciali, il bullismo e l'egemonia portano solo all'autoisolamento".

Borsa: l'Europa chiude debole, si guarda a dazi e guerre - Le Borse europee chiudono deboli la seduta con gli investitori che si concentrano sulle prossime mosse di Donald Trump sul fronte dei dazi.

Trump arrivando in Scozia: "L'accordo sui dazi con l'Ue sarĂ quello piĂą grande di tutti". Bruxelles: "Domenica si valuteranno le chance per un'intesa equilibrata. Sono in corso intensi negoziati"

I PRIMI 6 MESI DI TRUMP/ “Usa spaccati, Donald fa felice la Borsa ma dimentica il carrello della spesa” - L’economia USA ha dati positivi, ma la gente vorrebbe sentir parlare più di carrello della spesa che di dazi ... Lo riporta ilsussidiario.net

Lezioni sulla spazzatura del trumpismo dal caso Epstein - Se scegli di ingaggiare una competizione sul complottismo, troverai sempre uno più complottista che ti travolgerà con un complotto più puro del tuo. ilfoglio.it scrive