Dazi | ' Con l' Ue l' accordo più grande di tutti' Domenica Trump in Scozia con von der Leyen Il 15% base dell' intesa

"L'accordo sui dazi con l'Ue sarà quello più grande di tutti". Lo ha detto Donald Trump in Scozia. "Non vedo l'ora di incontrare Ursula von der Leyen domenica, è una donna molto rispettata" ha aggiunto il presidente Usa al suo arrivo. "Sono in corso intensi negoziati tecnici e politici tra l'Ue e gli Usa. I leader faranno ora il punto della situazione e valuteranno la possibilità di raggiungere.

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative sui dazi doganali tenutesi tra Cina e Stati Uniti in Svizzera, i due Pasi si sono accordati per una sospensione delle tariffe che si erano imposti reciprocamente nella recente escalation della guerra commerciale voluta da Donald Trump.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump  dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale” - Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre – almeno temporaneamente – i reciproci dazi doganali aggiuntivi imposti nell’ultimo mese.

